Volkan Konak kimdir? Silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Ataşehir'de bir barda sahne alan ünlü şarkıcı Volkan Konak'a , "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı.

Volkan Konak kimdir? Silahlı saldırıya uğradı

İstanbul Ataşehir'de bir barda sahne alan ünlü şarkıcı Volkan Konak'a , "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı. Volkan Konak, saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi korumalar tarafından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandı. Saldırganın silahından ateşlediği kurşunun barın tavanına isabet ettiği öğrenildi. Peki Volkan Konak kimdir, kaç yaşındadır?

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Volkan Konak kimdir? Silahlı saldırıya uğradı

27 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Volkan Konak aslen Maçka, Trabzonludur. Türk halk müziği sanatçısı olan Volkan Konak birçok albüm çıkarmış ve ödüller almıştır. ilk, orta ve lise eğitimini Maçka'da alan Volkan Konak daha sonra öğretmeninin desteği ile 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 senesinde konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 senesinde master eğitimini tamamladı.

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Volkan Konak kimdir? Silahlı saldırıya uğradı

İlk albümünü 1989 yılında çıkaran Volkan Konak 1993 yılında çıkardığı Efulim şarkısıyla adından söz ettirdi. Volkan Konak, eşi ve üç çocuğuyla Amerika’ya yerleşme kararı aldığını açıklamıştı. Yaptığı açıklamada “Türkiye’mi çok seviyorum, karış karış gezdim. Dünyanın bir parçasıyım, çocuklarımın eğitimi için Amerika’da hayatıma devam edeceğim” dedi.

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Volkan Konak kimdir? Silahlı saldırıya uğradı

İki yıl süren Çernobil araştırmasıyla bu facianın Türkiye ve de özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini derleyip belgelendirmiştir. Kanserden babası dahil birçok yakınını kaybeden ve bunun acısını devamlı içinde duyan Volkan Konak, sözlerini ablası Nuran Bahçekapılı’nın yazdığı “Cerrahpaşa” adlı eserini babası için bestelemiştir. Yıllardır Karadeniz Bölgesindeki kanser vakalarının artışına dikkat çekmek için uğraşan Volkan Konak, bölgeye Kanser Araştırma Hastanesi kurulması için mücadele etmektedir.

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