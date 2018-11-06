Volkan Demirel'e sürpriz teklif: Kapımız sana açık gel abimiz ol

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Aatif ile birlikte kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi. Süper Lig'de zor günler geçiren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk'un Volkan Demirel'i takımında görmek istediği öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.

''FUTBOLU FENERBAHÇE'DE BIRAKCAĞIM''

Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer Fenerbahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında.





