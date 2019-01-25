Volkan Demirel'den olay küfür: A... k... hepinizin ya

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kaybederek kupaya veda etti. Ümraniyespor ise adını çeyrek finale yazdırdı.
Maç boyunca silik bir görüntü çizen Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim olan Volkan Demirel, Ümraniyespor ataklarında birçok gol pozisyonunu önlerken kalesinde yediği gole engel olamadı ama takım arkadaşlarına isyan etmekten geri kalmadı.
KÜFÜR ETTİ KAMERALARDAN KAÇMADI
Karşılaşmanın 52. dakikasında rakip futbolcunun şutunu kornere çelen Volkan, "A... k... hepinizin ya. Valla a... k... hepinizin ya." şeklinde serzenişte bulundu. Volkan'ın bu küfrü, kameralara da yansıdı.
Volkan'ın bu görüntüleri, sosyal medyada dalga konusu oldu.
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