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Volkan Demirel'den Ersun Yanal'ı şaşırtan istatistik

Volkan Demirel'den Ersun Yanal'ı şaşırtan istatistik

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in, eski istatistiklerine göre şu anda daha formda olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 09:04 - Güncelleme: 13-01-2019 09:04

Devre arası kampının bitmesine sayılı günler kala antrenmanlarını hızlandıran ve hazırlık maçlarına devam eden Fenerbahçe'de affedilen Volkan Demirel, gösterdiği performansla göz doldurmayı başardı.

Sezon başı kadro dışı kalan ve çoğu söylentiye göre önümüzdeki sene futbolu bırakacağı iddia edilen Volkan Demirel, Ersun Yanal'ı şaşırtmayı başardı.  Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk döneminde topladığı ve elinde bulunan Volkan Demirel'in 5 yıl önceki antrenman bilgilerini şimdikilerle karşılaştırdı.

Testler sonucunda Fenerbahçe kalecisinin 2014 yılında antrenman verilerinde gerileme olmadığı tam tersine çok sayıda veride daha iyi durumda olduğu tespit edildi. Ayrıca Demirel'in vücuttaki takip cihazıyla nabız, seri atlayıp kalkma çalışmalarındaki performansı da tam not aldı.

En önemli ismim olacaksın
İddialara göre Ersun Yanal'ın Volkan Demirel hakkındaki yorumu ise şu şekilde oldu:

"Senin bu kadar iyi çalışıp döneceğini beklemiyordum. Yaşın itibariyle bu gençlerden daha iyi durumda olmana sevindim. Performansının dışında üstlendiğin ağabey göreviyle benim görev sürem boyunca en önemli ismim olacaksın"

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