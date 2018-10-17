Volkan Demirel pişman! Beklenen hamle geliyor

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir’le oynanan lig maçından 2 gün önce Aatıf ve Nabil Dirar’la birlikte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel’in, Başkan Ali Koç’la görüşmek istediği bildirildi. “Başkanım bir de beni dinle” diyerek yönetim aracılığı ile Başkan Koç’tan randevu talep eden 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, birebir yapılacak zirvede Koç’a yönetici Semih Özsoy’la aralarında yaşananları anlatacak.



ÖNCE ÖZÜR SONRA AF

Hem yönetici Özsoy’la aralarında geçen tartışmadan, hem de daha sonra yapılan toplantıda sergilediği tavırlardan pişman olduğu öğrenilen Volkan’ın, Başkan Koç’la yapacağı görüşmenin ardından bir basın toplantısıyla camiadan özür dileyerek yönetimden affını istemeyi planladığı belirtiliyor.

KADERİ ALİ KOÇ'UN ELİNDE

Sarı­-Lacivertli eldiven, Başkan Koç’un FBTV’deki “Volkan’ın

durumu tutumuna bağlı” şeklindeki sözleri sonrası, 11 Ekim’de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. 36 yaşındaki file bekçisi, Koç’un görüşme talebini kabul etmemesi durumunda ise ya devre

arasında takımdan ayrılacağı ya da sezon sonu futbol hayatına nokta koyacağı iddia ediliyor.