Volkan Bayar'ın yüzüne dikkat! Eşi Saadet Bayar'la kelepçeli ilk görüntüleri

ESKİŞEHİR'de 4 akademisyeni öldüren Volkan Bayar ve olayın tanığı olan eşi Saadet Aylin Bayar adliyeye sevkedildi. Cinayetten sonra ilk kez görüntülenen Volkan Bayar'ın yüz ifadesi dikkat çekti. Karısı Saadet Aylin Bayar'a da kelepçe takıldığı görüldü.

Volkan Bayar'ın yüzüne dikkat! Eşi Saadet Bayar'la kelepçeli ilk görüntüleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetten sonra ilk kez objektiflere yansıyan Volkan Bayar gibi eşi de kelepçelenmişti.

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Volkan Bayar'ın yüzüne dikkat! Eşi Saadet Bayar'la kelepçeli ilk görüntüleri

VOLKAN BAYAR'IN YÜZ İFADESİ : Emniyetteki ifadesinde 'pişman değilim' diyen Volkan Bayar'ın yüzündeki ifade dikkat çekiciydi. Sağlık kontrolüne götürülen Volkan Bayar oradan adliyeye sevk edildi.

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Volkan Bayar'ın yüzüne dikkat! Eşi Saadet Bayar'la kelepçeli ilk görüntüleri

EŞİ SAADET AYLİN BAYAR'A DA KELEPÇE : Volkan Bayar'ın eşi Saadet Aylin Bayar cinayet anının tanıklarından biriydi. Olaydan sonra karısını da gözaltına alınmıştı ve dün geceden beri emniyette tutuluyordu. Bugün ilk kez medya önüne çıkarılan Saadet Bayar'a kelepçe takılmış olması dikkat çekti.

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Volkan Bayar'ın yüzüne dikkat! Eşi Saadet Bayar'la kelepçeli ilk görüntüleri

Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Bayar adliyeye çıkarılırken Eskişehir'den de cenazeler kalktı. Volkan Bayar'ın öldürdüğü dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ve öğretim görevlileri Serdar Çağlak ile Yasir Armağan son yolculuklarına uğurlandı.

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