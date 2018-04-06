Volkan Bayar'ın yüzüne dikkat! Eşi Saadet Bayar'la kelepçeli ilk görüntüleri

EŞİ SAADET AYLİN BAYAR'A DA KELEPÇE : Volkan Bayar'ın eşi Saadet Aylin Bayar cinayet anının tanıklarından biriydi. Olaydan sonra karısını da gözaltına alınmıştı ve dün geceden beri emniyette tutuluyordu. Bugün ilk kez medya önüne çıkarılan Saadet Bayar'a kelepçe takılmış olması dikkat çekti.

