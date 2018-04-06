Volkan Bayar ve eşiyle ilgili çok vahim iddialar var bunlar doğru mu?

Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Bayar hakkında inanılmaz ithamlar ve iddialar var. İddiaları dile getirenler ise üniversitenin profesörleri, öğretim üyeleri ve Yalçın Bayar'ın FETÖ'cü deyip attırdığı isimler.

Volkan Bayar ve eşiyle ilgili çok vahim iddialar var bunlar doğru mu?

ESKİŞEHİR üniversitesinde katliama imza atan Volkan Bayar ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler olayın vahim boyutlarını gözler önüne seriyor. Volkan Bayar'ın önüne geleni FETÖ'cü diye fişlettiği ve bu listede 200'den fazla kişinin olduğu öğrenildi. O isimlerden biri de üniversitede yardımcı doçentlik yaparken Volkan Bayar'ın iddiası ile FETÖ'den atılan Yalçın Bay...

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Volkan Bayar ve eşiyle ilgili çok vahim iddialar var bunlar doğru mu?

3 Nisan salı günü Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Bayar, Yalçın Bay ve itham ettiği diğer hocaların duruşmasına gitmiş. Duruşma çıkışında Volkan Bayar ile eşi Yalçın Bay'ın üzerine yürüyerek "Bunun bedelini ödeteceğim" diye tehdit etmiş. Yalçın Bay bunun üzerine dün yani olayın olduğu günün sabahında Volkan Bayar ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Öğleden sonra da üniversitedeki katliam meydana gelmiş.

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Volkan Bayar ve eşiyle ilgili çok vahim iddialar var bunlar doğru mu?

EŞİNDEN 24 KURŞUNA BAKAR TEHDİDİ : Volkan Bayar mağduru olduğunu söyleyen Yalçın Bay'ın 'olayın perde arkası' diyerek facebook hesabından yazdığı vahim iddialar var. Bu iddiaların bir kısmı üniversite yönetimini de kapsıyor. İşte anlattıkları; -Bu şahsın Milli Eğitim Bakanlığı’nda da dosyası karışık. Savcılıkta MEB bursu ile ABD’ye gidip yüksek lisans eğitimi aldığını, FETÖ evlerinde kaldığını söylemiş. Ben de MEB’e sordum, onlar da kaydı olmadığını belirtti. Volkan Bayar’a ‘tetikçi’ dediğim için 6 ay ceza aldım. Mahkeme çıkışında bu salı günü eşi Aylin Bayar ‘Klavye delikanlıları, ben size ne yaptıracağımı biliyorum. Bunun hesabını vereceksiniz. Canımızı sıkmayın, 24 kurşuna bakar” dedi.

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Volkan Bayar ve eşiyle ilgili çok vahim iddialar var bunlar doğru mu?

EŞİM SINAVDA OLDUĞU İÇİN KURTULDU : - Ben Volkan Bayar’ı YÖK ile savcılığa şikâyet ettim. Osmangazi Rektörü bu adamı koruyor. Milliyetçi bir akademisyen olarak FETÖ ile hiçbir bağım yok. Olay günü de eşim Neslihan Bay’ın odasına çıkıyor. Ama eşim sınavda olduğu için kurtuluyor.”

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