Volkan Bayar kimdir ilk ifadesi çıktı FETÖ'cü mü meğer eşi de...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde katliam yapan Volkan Bayar ve eşi Saadet Aylin Bayar ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın kanlı saldırıda Eğitim Fakültesi dekanını öldürmek istediği söylenilmişti. Volkan Bayar ise emniyetteki ifadesinde bambaşka bir isim verdi. Volkan Bayar'ın aynı fakültede çalışan eşi Saadet Aylin Bayar'ın da emniyette gözaltında olduğu öğrenildi. Zanlı Volkan Bayar, emniyetteki ilk ifadesinde "Yaptığımdan pişman değilim" dedi...

VOLKAN BAYAR KİMDİR NERELİ? : Volkan Bayar 21.01.1981 Şanlıurfa Viranşehir doğumlu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Gazi Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunu. 2011 yılında yüksek lisansını ABD'deki Denver Üniversitesi'nde yapan Volkan Bayar, doktorasını da Eskişehir Osmangazi üniversitesinde yapıyordu.

FETÖ'CÜ MÜ? : Volkan Bayar vasat bir eğitim geçmişine sahip olmasına rağmen ABD'de Denver üniversitesinde yüksek lisans yapmak için MEB'den burs almış. ABD’den dönünce Tokat’taki Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak işe başlayan Bayar hakkında FETÖ'den beş soruşturma açılmış. Bayar, Eskişehir’de de bir soruşturma geçirmiş.

HERKESE FETÖ'CÜ DEDİ TANIK BİLE OLDU : 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Volkan Bayar, bölümündeki akademisyenler hakkında FETÖ’cü oldukları iddiasıyla ihbarda bulundu. Bayar’ın da aralarında olduğu itirafçıların iddialarını dikkate alan savcılık, 26’sı tutuklu 35 sanık hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

HAKİMİ KIZDIRAN İFADE : Bu davanın ilk duruşması, 23 Mayıs 2017’de görüldü. Volkan Bayar, ilk duruşmada tanık olarak dinlendi. Verdiği ifadede de şunları söyledi: “Yapılanmanın kökü çok daha derinlere dayanıyor. Bunlar üç beş kişi değiller, çok büyük mafyalar. Onlardan da tek tek hesabını soracağım”. Bu sözler üzerine duruşma hakimi Volkan Bayar'ı "Bak sen şu an tanıksın, bu üslubunu beğenmedim. Önce nerede durduğunu bileceksin” diyerek uyarmış.



Volkan Bayar ile birlikte eşi Aylin Fatma Bayar da emniyette gözaltında tutuluyor. Volkan Bayar üniversiteye ifadeye çağrıldığı mektubu alınca bunu önce eşine okumuş. Bayar çiftinin aynı üniversiteden mezun olduktan sonra MEB bursu ile Denver üniversitesinde yüksek lisans yaptıkları öğrenildi. Sınıf öğretmenliği mezunu olan Volkan Bayar'ın vasat bir öğrenci olmasına rağmen burs kazanması FETÖ iddialarını gündeme getirdi.

VOLKAN BAYAR'IN EŞİ KİMDİR : Volkan Bayar'ın şikayeti öğrendiği anda evde yanında olan eşi onun gibi araştırma görevlisi. Emniyettte gözaltında olan Saadet Aylin Bayar da eşi gibi Gazi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış.

VOLKAN BAYAR'IN İLK İFADESİ : Volkan Bayar'ın emniyette verdiği ilk ifadeyi de Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak aktardı. Vali Özdemir Çakacak gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

-"Olayın faili araştırma görevlisi Volkan B., emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan B. hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış.

ZARF ELİNE GEÇİNCE EŞİNİ ÇAĞRIYOR VE... : -Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan’da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan’ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Olayı gerçekleştiren Volkan B’nin eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

FETÖ'CÜ DEYİP ATTIRDIĞI DOÇENTİN ANLATTIKLARI : 7 Şubat 2017'da KHK ile üniversiteden ihraç edilen Yrd. Doç Dr. Yalçın Bay o dönem yaptığı bir açıklamada Volkan Bayar ile ilgili çarpıcı ifşalarda bulunmuş. Onun dediğine göre asıl FETÖ'cü ABD'de yüksek lisans yapan Volkan Bayar'dı. İşte söyledikleri;

-"Benim hakkımda, kendisini daha önce tanımadığım, psikolojik sorunları olduğunu duyduğum, tetikçi birisi olan ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde görev yapan bir araştırma görelisi birçok kez mesnetsiz iftiralarda bulunmuş. Oysa bu kişiyi lisanstan tanıyan hocalarının belirttiklerine göre kendisi lisans eğitiminde çokta başarılı olmamasına rağmen, FETÖ’nün MEB’te en güçlü olduğu dönemde bu kişi, eşi ile birlikte MEB bursuyla yurt dışına gitmiş. ABD’de Denver Üniversitesinde yüksek lisansı tamamlamış, doktora tez aşamasında doktoradan atılmış. ESOGÜ Eğitim Fakültesinde 45 hocadan, 25’i hakkında iftira dilekçesi yazmış".