Vodafone Genel Müdür Yardımcısına silahlı saldırı

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau'nun bulunduğu araca ateş açan saldırgan ve bağlantılı olduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Rau'nun içinde bulunduğu otomobile Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 5 el ateş açan Ş.S. ve bağlantılı olan 2 kişi daha gözaltına alındı. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay dün Maslak Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau'nun içinde bulunduğu otomobile Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiği esnada beyaz kepli, kirli sakallı, beyaz spor ayakkabılı bir şahıs tarafından 5 el ateş açıldı. Saldırgan ve bağlantılı olduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Malik Rau ifadesinde, 2.5 senedir Türkiye'de yaşadığını herhangi bir tehdit almadığını, son dönemde kendilerinin sözleşmesini feshettiği taşeron firmalar olduğunu bunun dışında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.