Vodafone Cep Nakit Kartıma nasıl para yüklerim?

Gişe görevlisine GSM numarasını ve yatırılmak istenen para miktarını bildirerek işleminiz 1 dakika gibi kısa bir sürede zahmetsizce tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca Vodafone Cep Nakit Kartı PTT işyerlerinden satın alabilirsiniz. Bunun için geçerli kimlik belgesiyle PTT işyerine gitmek ve GSM numarasını gişe görevlisine söylemek yeterli olmaktadır.

Bu kart ile GSM numaralarına lira gönderebilir, karttaki paranızı ATM’lerden nakit olarak çekilebilir veya alışverişlerinizde kullanabilirsiniz. Hatta bir PTT işyerine gitmeye gerek kalmadan paranızı istenen kişiye de aktarabilirsiniz.