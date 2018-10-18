Vladimir Putin: Teröristler Suriye'de ABD vatandaşlarını rehin aldı!

SURİYE 'de son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teröristler ABD vatandaşlarını rehin aldı.Son dakika gelişmesini Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat'ın güneyindeki teröristlerin ABD vatandaşlarını alıkoyduğunu açıkladı. Putin, ABD ve ABD güdümündeki güçler sebebiyle DEAŞ'ın Suriye'deki varlığını genişlettiğini belirtti. Putin, DEAŞ'ın bugüne kadar 700 kadar kişiyi rehin aldığını sözlerine eklerken hakimiyet alanının da yeniden artırıldığına dikkat çekti.

NE OLDUĞUNU KİMSE BİLMİYOR: Putin, ''Fırat'ın doğusunda ABD'nin kontrolündeki bölgede ne olduğunu kimse bilmiyor, orada hala DEAŞ güçleri var. DEAŞ, Fırat boyunca ABD kontrolündeki bölgede varlığını artırdı. Teröristler toplam 700 kişiyi esir aldılar ve 10 kişiyi idam ettiler'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR: Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma doğrultusunda İdlib'le ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirip getirmediği sorusunu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapılacak şeylerin kolay olmadığını, tüm sorumlulukların henüz yerine getirilmediğini, ancak Türkiye'nin konu üzerinde çalıştığını ve gerekenleri yaptığını gördüklerini söyledi.

HER ŞEY O KADAR KOLAY DEĞİL: Putin "Tüm sorumluluklar henüz yerine getirilmedi, ancak bunun üzerinde çalışıyorlar. Bunu görüyoruz, çalışıyorlar. Her şey o kadar kolay değil, aksine zor. Ancak Türkiye üstlendiği sorumlulukları yerine getiriyor. Anlaştığımız 15-20 kilometrelik İdlib'deki bölgenin kurulumuna devam ediliyor" dedi.