Vladimir Putin, Donald Trump ile görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu akşam ABD Başkanı Donald Trump ile telefon konuşması yaptı.
Putin, Filistin Başkanı Mahmud Abbas ile Moskova'daki görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim ve Filistin ile İsrail krizinin çözümünü konuştuk" dedi.
Putin, Trump’ın Filistin liderine en iyi dileklerini sunduğunu belirtti.
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