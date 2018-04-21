Vize alması en kolay ülkeler hangileri?

Güzel bir tatil yapmak isteyenlerin uğraştığı en büyük sorunlardan biri vize… Özellikle Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda vize sorunu çoğu zaman çileye dönüşebiliyor. İşte hem tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan hem de fazla zorlanmadan vize alabileceğiniz o ülkeler…
Fransa
Yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Fransa başta başkenti Paris olmak üzere diğer şehirleri ile beraber her yıl en çok ziyaret edilen ülkeler listesinde ilk sıralara girmeyi başarıyor.
Fransa’da gezilip görülecek birçok tarihi ve kültürel şehir bulunuyor.
Bu şehirler arasında kesin gezmeniz gerekenlerse Paris, Nice, Marsilya, Bordeaux ve Lyon. Fransa vizesini almaksa diğer ülkelere göre çok daha kolay.
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