Viyana’da Türk müzisyenlerden klasik müzik konseri

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, farklı ülkelerin Viyana’daki büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, açılışta yaptığı konuşmada, müzik grubunu tanıtarak, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülmüş Borusan Quartet’i misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.