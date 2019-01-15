Vivo Apex 2'nin tüm gizemiyle tanıtılacağı gün açıklandı!

Çinli teknoloji devi Vivo, sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir postere göre 24 Ocak tarihinde yeni bir akıllı telefon tanıtılacağını duyurdu. Tanıtılacak olan telefonun ise merakla beklenen ‘Waterdrop’ (Su damlası) kod adına sahip olan Vivo Apex 2 olması bekleniyor.

Hakkında pek bilgi sahibi olunamayan bu model için sadece çerçevesiz olacağı biliniyor.

Vivo Apex 2 ile ilgili ilk sızıntılar geçtiğimiz hafta Twitter’da ortaya çıkmıştı. Fakat bu sızıntılar cihazı yandan gösterdiğinden tasarım anlamında net bir bilgi vermiyordu. Vivo’nun yeni lansman posteri ise ortada bulunan su damlası ile ciddi şekilde ipucu sağlıyor.