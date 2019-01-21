Vivo Apex 2019 sızdırıldı! İşte muhtemel özellikleri

Resmi olarak tanıtılacağı 24 Ocak akşamına sayılı günler kala Apex 2019 hakkında yeni bilgiler geldi. Bir site tarafından sızdırılan fotoğraflara göre, Vivo Apex 2019'un tasarımı gözler önüne serildi.
Akıllı telefonlara yeni bir boyut kazandıracak olan Apex 2019, selfie kamerasız gelecek. Bunun haricinde ise, ekran parmak izi okuma teknolojisine de ev sahipliği yapacak olan yeni nesil telefonun, ilginç bir tasarım ile gelmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde The Waterdrop kod adıyla gün yüzüne çıkartılan çerçevesiz telefon ile ortaya atılan iddialarda ayrıca, yeni nesil telefonun herhangi bir giriş portuna da sahip olmayacağı da öne sürülmüştü.
Vivo Apex 2019 muhtemel özellikleri
Ekran: 6.39 inç (16.23 cm) 1080 x 2340 piksel, 403 PPI IPS LCD
İşlemci : Snapdragon 845
Bellek : 8 GB RAM
Ön Kamera : 16 MP
Batarya : 4100mAh + Hızlı Şarj desteği
Arka Kamera : 16 MP + 8 MP
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