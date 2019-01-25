Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

Vitiligo rahatsızlığından muzdarip olan model Iomikoe Johnson, insanların 'dalmaçyalı, inek' gibi söylemleri yüzünden yıllardır zorbalıkla müacadele ediyor. Ancak Johnson, vücudunu sevdiğini ve bu şekilde olmasını 'hediye' olarak gördüğünü söyleyerek kendisini Vitiligo Tanrıçası olarak ilan ediyor.

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