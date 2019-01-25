Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

Vitiligo rahatsızlığından muzdarip olan model Iomikoe Johnson, insanların 'dalmaçyalı, inek' gibi söylemleri yüzünden yıllardır zorbalıkla müacadele ediyor. Ancak Johnson, vücudunu sevdiğini ve bu şekilde olmasını 'hediye' olarak gördüğünü söyleyerek kendisini Vitiligo Tanrıçası olarak ilan ediyor.
ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Iomikoe Johnson 25 yaşındayken vitiligo rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı.
Johnson, ''Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow gibiyim. O kendisiyle dalga geçen arkadaşları yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ama doğallığı ve farklı görüntüsü sayesinde şimdi podyumların aranan mankenlerinden. Ben de kendisini örnek alarak zorbalıklara meydan okudum. Dalmaçyalı, benekli gibi birçok ırkçı söylemle karşı karşıya kaldım.
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