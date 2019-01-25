Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

Vitiligo rahatsızlığı olan model Iomikoe Johnson insanların kendi hakkında söylemleri yüzünden yıllardır çektiği sıkıntıları anlattı. Ünlü modele bu kadar sıkıntı yaşatan Vitiligo rahatsızlığı nedir?

Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

Vitiligo rahatsızlığından muzdarip olan model Iomikoe Johnson, insanların 'dalmaçyalı, inek' gibi söylemleri yüzünden yıllardır zorbalıkla müacadele ediyor. Ancak Johnson, vücudunu sevdiğini ve bu şekilde olmasını 'hediye' olarak gördüğünü söyleyerek kendisini Vitiligo Tanrıçası olarak ilan ediyor.

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Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Iomikoe Johnson 25 yaşındayken vitiligo rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı.

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Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

Yıllardır ırkçı söylemlerle yüzyüze kalan ve hakaretlerle baş etmeye çalışan 38 yaşındaki kadın genç kadınlara ilham kaynağı ve rol model olarak hizmet etmeye çalışıyor.

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Vitiligolu model isyan etti! 'Ne yani böyleyim diye ölmem mi gerekiyor?'

Johnson, ''Cilt lekeleriyle ünlü olan model Winnie Harlow gibiyim. O kendisiyle dalga geçen arkadaşları yüzünden okulunu bırakmak zorunda kaldı. Ama doğallığı ve farklı görüntüsü sayesinde şimdi podyumların aranan mankenlerinden. Ben de kendisini örnek alarak zorbalıklara meydan okudum. Dalmaçyalı, benekli gibi birçok ırkçı söylemle karşı karşıya kaldım.

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