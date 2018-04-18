Vincin çarptığı üst geçit metro hattının üzerine çöktü!

İzmir Metrosu'nun Sanayi ve Bölge durakları arasında yaya üst geçidi, bir vincin çarpması sonucu metro yaylarının üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, üst geçitten kopan parçalar sebebiyle seferler durduruldu.

Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çökerken olay sırasında hatta metro aracı bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kaza nedeniyle Sanayi Durağından Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.