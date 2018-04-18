Vincin çarptığı üst geçit metro hattının üzerine çöktü!

İZMİR'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan bölümdeki yaya üst geçidi, altından geçen vincin çarpmasıyla çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Vincin çarptığı üst geçit metro hattının üzerine çöktü!

İzmir Metrosu'nun Sanayi ve Bölge durakları arasında yaya üst geçidi, bir vincin çarpması sonucu metro yaylarının üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, üst geçitten kopan parçalar sebebiyle seferler durduruldu.

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Vincin çarptığı üst geçit metro hattının üzerine çöktü!

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. İzmir'in Bornova ilçesinde, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasında bulunan Üniversite Caddesi’ndeki yaya üst geçidi, altından geçen İlker B.'nin kontrolündeki vincin çarpmasıyla çöktü.

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Vincin çarptığı üst geçit metro hattının üzerine çöktü!

Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çökerken olay sırasında hatta metro aracı bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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Vincin çarptığı üst geçit metro hattının üzerine çöktü!

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kaza nedeniyle Sanayi Durağından Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

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