Villaya gelen kurye içeride yapılanları polise haber verince...

Özel ışık, ısı ve hava düzenlemesi yapılarak seraya dönüştürülen bölümde Skunk yetiştirildiği belirlendi. Esrardan 10 kat daha etkili ve zararlı olan skunkun esrarın hibrit tohumlarıyla üretildiği daha çok Arnavutluk'ta yetiştirilen uyuşturucuyla ilgili olarak Türkiye de ilk kez yetiştirilmeye karşılaşıldığı ifade edildi.



