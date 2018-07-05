Villaya gelen kurye içeride yapılanları polise haber verince...

İstanbul Beykoz'da lüks bir villaya baskın düzenleyen polis, uyuşturucu serasıyla karşılaştı. Villayı kiralayıp 15 gün dışarı çıkmayan uyuşturucu yetiştiricisini, dışarıdan yemek siparişi verdiği bir şirketin dikkatini çeken kuryenin ihbarının ele verdiği öğrenildi.

Villaya gelen kurye içeride yapılanları polise haber verince...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beykoz'da lüks bir villada uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alınca harekete geçti. Yapılan takiplerde evdeki Fırat E.'nin 15 gün boyunca dışarıya çıkmadağı belirlendi.

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Villaya gelen kurye içeride yapılanları polise haber verince...

Yemekleri de dışarıdan sipariş veren şüphelinin evini izlemeye alan polis, uyuşturucu yetiştirildiğini tespit edip adrese operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen lüks villada arama yapan ekipler, seraya dönüştürülen ve Hint keneviri yetiştirilen bir bölümle karşılaştı.

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Villaya gelen kurye içeride yapılanları polise haber verince...

Özel ışık, ısı ve hava düzenlemesi yapılarak seraya dönüştürülen bölümde Skunk yetiştirildiği belirlendi. Esrardan 10 kat daha etkili ve zararlı olan skunkun esrarın hibrit tohumlarıyla üretildiği daha çok Arnavutluk'ta yetiştirilen uyuşturucuyla ilgili olarak Türkiye de ilk kez yetiştirilmeye karşılaşıldığı ifade edildi.

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Villaya gelen kurye içeride yapılanları polise haber verince...

Gözaltına alınan Fırat E., Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fırat E.'nin villayı uyuşturucu yetiştirmek için kiraladığı öğrenildi.

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