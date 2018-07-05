Villaya gelen kurye içeride yapılanları polise haber verince...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Beykoz'da lüks bir villada uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alınca harekete geçti. Yapılan takiplerde evdeki Fırat E.'nin 15 gün boyunca dışarıya çıkmadağı belirlendi.
Yemekleri de dışarıdan sipariş veren şüphelinin evini izlemeye alan polis, uyuşturucu yetiştirildiğini tespit edip adrese operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısı kırılarak girilen lüks villada arama yapan ekipler, seraya dönüştürülen ve Hint keneviri yetiştirilen bir bölümle karşılaştı.
Özel ışık, ısı ve hava düzenlemesi yapılarak seraya dönüştürülen bölümde Skunk yetiştirildiği belirlendi. Esrardan 10 kat daha etkili ve zararlı olan skunkun esrarın hibrit tohumlarıyla üretildiği daha çok Arnavutluk'ta yetiştirilen uyuşturucuyla ilgili olarak Türkiye de ilk kez yetiştirilmeye karşılaşıldığı ifade edildi.
Gözaltına alınan Fırat E., Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fırat E.'nin villayı uyuşturucu yetiştirmek için kiraladığı öğrenildi.
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