Vietnam'daki Altın Köprü turist akınına uğruyor

Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine kurulan köprü, ülkenin son dönemdeki en popüler mekanı haline gelmeyi başardı.

Vietnam'daki Altın Köprü turist akınına uğruyor

Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine kurulan köprü, ülkenin son dönemdeki en popüler mekanı haline gelmeyi başardı. Yeşillikler içindeki bu turistik köprünün zeminle bağlantısını sağlayan ayakları, el şeklinde tasarlandı.


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Vietnam'daki Altın Köprü turist akınına uğruyor

Haziran ayında açılan Altın Köprü (Golden Bridge), Vietnam'ın simgelerinden biri haline geldi. Köprünün insanların kullanımına açılmasıyla birlikteki uzak doğu ülkesi Vietnam'ın De Nang bölgesine gelen ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşandı.

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Vietnam'daki Altın Köprü turist akınına uğruyor

Altın Köprü'ye gelen ziyaretçi sayısının 1.5 milyon kişiyi aşması bekleniyor. 2 milyar dolara mal olan projenin tasarımındaki detaylar köprüyü diğerlerinden farklı kılıyor. Altın Köprü'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri de deniz seviyesinden 1400 metre yüksekte Ba Na Teperi'nde inşa edilmiş olması. Bu zorlu koşullar projenin maliyetini arttıran unsurlar olurken bölgeyi ziyaret eden turistler halinden memnun.

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Vietnam'daki Altın Köprü turist akınına uğruyor

Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine kurulan köprü, ülkenin son dönemdeki en popüler mekanı haline gelmeyi başardı. Yeşillikler içindeki bu turistik köprünün zeminle bağlantısını sağlayan ayakları, el şeklinde tasarlandı.
İşte Vietnam'ın büyüleyen Altın Köprü'sünden kareler...

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