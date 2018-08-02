Vietnam'daki Altın Köprü turist akınına uğruyor

Altın Köprü'ye gelen ziyaretçi sayısının 1.5 milyon kişiyi aşması bekleniyor. 2 milyar dolara mal olan projenin tasarımındaki detaylar köprüyü diğerlerinden farklı kılıyor. Altın Köprü'nün en dikkat çekici özelliklerinden biri de deniz seviyesinden 1400 metre yüksekte Ba Na Teperi'nde inşa edilmiş olması. Bu zorlu koşullar projenin maliyetini arttıran unsurlar olurken bölgeyi ziyaret eden turistler halinden memnun.



