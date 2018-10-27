Vida'nın eşi Ivana'dan bomba Türkiye sözleri!

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'nın eşi Ivana Vida, Hırvat basınına konuştu. Türkiye'deki yaşantısı ve İstanbul hakkında samimi sözler söyleyen Ivana Vida, çocukları David Vida'nın da Türkiye'de daha popüler olduğunu söyledi.

Vida'nın eşi Ivana'dan bomba Türkiye sözleri!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Domagoj Vida'nın eşi Ivana adeta çıldırdı. Domagoj Vida'nın Hırvat güzeli olan eşi Ivana Vida, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki yaşantısı ve İstanbul hakkında samimi sözler söyleyen Ivana Vida, çocukları David Vida'nın da Türkiye'de daha popüler olduğunu söyledi.

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Vida'nın eşi Ivana'dan bomba Türkiye sözleri!

''OĞLUMUZA SARI KARTAL DİYORLAR'': Ivana Vida, Hırvat basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bizi çok iyi karşıladılar. Oğlumuz David 15 günlükken bile bizimle her yere gidiyor. Bir dünya gezgini kendisi. David'i İstanbul'da daha çok sevdiler. İstanbul'da oğlumuz David'e sarı kartal diyorlar." dedi.

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Vida'nın eşi Ivana'dan bomba Türkiye sözleri!

''BURADA MULUYUZ'': İstanbul'da mutlu olduklarını söyleyen Ivana Vida, "İstanbul son derece özel bir şehir. Burada mutluyuz. İnsanların yaklaşımı ve hayat tarzı gerçekten etkileyici." ifadelerini kullandı.

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Vida'nın eşi Ivana'dan bomba Türkiye sözleri!

''TRAFİĞİ HİÇ SEVMİYORUM'': Türkiye'deki hayatı hakkında da konuşan Ivana, "İstanbul'da trafiği hiç sevmiyorum. Arabayla bir yere gitmek 2-3 saat sürüyor. Onun yerine evde vakit geçirmeyi daha çok seviyoruz. Özellikle kocam Domagoj izinli olduğunda. Beraber kalkıp kahvaltı yapıyoruz, film izliyoruz. izinli olduğu günler hep evdeyiz. Tembelmiş gibi gözüküyor ama bunu yapmak paha biçilemez." sözlerini kullandı.

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