Victoria’s Secret Melekleri'nin en büyük sırrı ifşa oldu asla yemedikleri şey

Dünyanın ilgiyle izlediği Victoria's Secret meleklerinin nasıl zayıf kaldıkları ifşa oldu. Victoria's Secret meleklerinin kişisel antrenörlerinden Stephen Paterino, meleklerin onlara nasıl bir beslenme düzeni uyguladıklarını anlattı. Meleklerin hayatlarından tamamen çıkardıkları yiyecekler neler? Günde kaç öğün yemek yiyorlar ve porsiyon ölçüleri ne? İşte Victoria's Secret meleklerinin ifşa olan sırları...
Victoria's Secret meleklerinin kişisel antrenörlerinden olan Stephen Paterino, meleklerin hem çok güçlü hem de çok zayıf olması gerektiğinin altını çizerek onlara nasıl bir beslenme düzeni uyguladıklarını anlattı.
Hafta boyunca 3 ana öğün ve ara sıra da tatlı yiyebildiklerini söyleyen uzman buradaki anahtar kelimenin 'ara sıra' olduğunu vurguluyor. Pasterino, hafif bir kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri arasında 3 ile 6 saat geçmesi gerektiğini söylüyor.
Şişkinlik kadınlar arasında yaygın bir sorundur ve ciddi anlamda rahatsızlık verebilir. Bir Victoria's Secret mankeninin bir iç çamaşırının içindeyken bu şişkinliği yaşaması ise pek mümkün değildir.
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