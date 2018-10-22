Victoria’s Secret Melekleri'nin en büyük sırrı ifşa oldu asla yemedikleri şey

Victoria's Secret meleklerinin nasıl zayıf kaldıkları ifşa oldu. Meleklerin hayatlarından tamamen çıkardıkları yiyecekler bakın nelermiş.

Dünyanın ilgiyle izlediği Victoria's Secret meleklerinin nasıl zayıf kaldıkları ifşa oldu. Victoria's Secret meleklerinin kişisel antrenörlerinden Stephen Paterino, meleklerin onlara nasıl bir beslenme düzeni uyguladıklarını anlattı. Meleklerin hayatlarından tamamen çıkardıkları yiyecekler neler? Günde kaç öğün yemek yiyorlar ve porsiyon ölçüleri ne? İşte Victoria's Secret meleklerinin ifşa olan sırları... Twitter

Facebook

Google Plus

1 26

Victoria's Secret meleklerinin kişisel antrenörlerinden olan Stephen Paterino, meleklerin hem çok güçlü hem de çok zayıf olması gerektiğinin altını çizerek onlara nasıl bir beslenme düzeni uyguladıklarını anlattı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 26

Hafta boyunca 3 ana öğün ve ara sıra da tatlı yiyebildiklerini söyleyen uzman buradaki anahtar kelimenin 'ara sıra' olduğunu vurguluyor. Pasterino, hafif bir kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri arasında 3 ile 6 saat geçmesi gerektiğini söylüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 26