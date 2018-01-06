Victoria's Secret meleğinin makyajsız üstsüz pozu olay oldu

Victoria's Secret'ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler ,üstsüz ve makyajsız çektiği 'günaydın' pozuyla günün erken saatlerinde hayranlarının nefesini kesmeyi başardı. Son dönemin en gözde modellerinden biri haline gelen Georgia Fowler, Instagram sayfasında paylaştığı pozuyla olay oldu. 25 yaşındaki Fowler, bir yastığa sarılarak çektiği makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Saat sabahın 9'u... Bir yerlerde" mesajlı bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Tabii fotoğrafın bu kadar olay yaratmasının bir başka sebebi ise Georgia Fowler'ın üstsüz olması...