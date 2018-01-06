Victoria's Secret meleğinin makyajsız üstsüz pozu olay oldu

Victoria's Secret'ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler ,üstsüz ve makyajsız çektiği 'günaydın' pozuyla günün erken saatlerinde hayranlarının nefesini kesmeyi başardı. Son dönemin en gözde modellerinden biri haline gelen Georgia Fowler, Instagram sayfasında paylaştığı pozuyla olay oldu. 25 yaşındaki Fowler, bir yastığa sarılarak çektiği makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Saat sabahın 9'u... Bir yerlerde" mesajlı bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Tabii fotoğrafın bu kadar olay yaratmasının bir başka sebebi ise Georgia Fowler'ın üstsüz olması...
Victoria's Secret'ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler'in fotoğrafını gören hayranlarını yorum yapmakta gecikmedi. Yeni Zelandalı güzeli gören hayranlarından biri "Gerçek bir Tanrıça!" derken, bir diğer hayranı ise "Bu dünya için fazla güzelsin" yorumunda bulundu.
GÜZELLİK SIRRINI PAYLAŞTI: Amerikan W dergisine 5 dakikalık güzellik rutininden bahseden Georgia Fowler, hızlıca hazırlanmasını şu şekilde anlatıyor:
"İlk olarak kaşlarımı dolduruyorum. Ardından tüm yüzüme komple nemlendirici uyguluyorum. Sonra göz altı kapatıcı ile gözümün altındaki morluklardan kurtuluyorum.''
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