Victoria's Secret Meleği tam bir Türkiye bağımlısı çıktı!

Viktoria Secret Meleği olarak tanınan Çek Model Karolina Kurvkova tam bir Türkiye bağımlısı oldu. Kurkova, son üç yazını da Bodrum Kaplankaya'daki lük villasında geçirdi. Tatil'de Türk lezzetlerini tadan, Bodrum'un yerel pazarlarını gezen ve yöre halkıyla yakın ilişkiler kuran Çek model, şimdi de gözünü İstanbul'a dikti. Kaplankaya'daki 15 milyon liralık villasından fotoğraf paylaşan eski Victoria's Secret meleğinin evindeki bir detay, İstanbul'u titizlikle araştırdığının kanıtıydı. .