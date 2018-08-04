Victoria's Secret Meleği tam bir Türkiye bağımlısı çıktı!

Dünyaca ünlü iç çamaşır markası Victoria's Secret'ın güzel meleği Karolina Kurkova son üç yazını da Bodrum'da geçirdi. Tam bir Türkiye bağımlısı olan Çek model, gözüne İstanbul'u kestirmiş durumda.

Victoria's Secret Meleği tam bir Türkiye bağımlısı çıktı!

Viktoria Secret Meleği olarak tanınan Çek Model Karolina Kurvkova tam bir Türkiye bağımlısı oldu. Kurkova, son üç yazını da Bodrum Kaplankaya'daki lük villasında geçirdi. Tatil'de Türk lezzetlerini tadan, Bodrum'un yerel pazarlarını gezen ve yöre halkıyla yakın ilişkiler kuran Çek model, şimdi de gözünü İstanbul'a dikti. Kaplankaya'daki 15 milyon liralık villasından fotoğraf paylaşan eski Victoria's Secret meleğinin evindeki bir detay, İstanbul'u titizlikle araştırdığının kanıtıydı. .

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Victoria's Secret Meleği tam bir Türkiye bağımlısı çıktı!

ARTIK BİZDEN BİRİ OLDU: Karolina Kurkova, Fransız fotoğrafçı Jean Michel Berts'in 'The Light Of İstanbul' isimli kitabını evinin baş köşesine koydu. İstanbul fotoğraflarından oluşan kitabı inceleyen Kurkova, Boğaz manzaralı bir ev sahibi olmak için harekete geçti. Menajeri aracılığıyla İstanbul'daki yalı daireleri hakkında bilgi alan Karolina Kurkova'nın Bodrum tatilini bitirdikten sonra kısa süreliğine İstanbul'a gelip buradaki birkaç yalı dairesini gezeceği öğrenildi.

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Victoria's Secret Meleği tam bir Türkiye bağımlısı çıktı!

TÜRKİYE SEVDALISI: Bodrum'dan sonra İstanbul'da da ev sahibi olmak isteyen ünlü model, ilk iş olarak da Jean Michel Berts'in İstanbul'u anlattığı kitabını satın aldı..

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Victoria's Secret Meleği tam bir Türkiye bağımlısı çıktı!

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