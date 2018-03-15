Victoria Secret'ın müslüman meleği öyle bir şey paylaştı ki...

Hollywood dünyasında hızla yayılan nazar boncuğu modasına son olarak Victoria’s Secret’ın Müslüman modeli Shanina Shaik de bileklikleriyle uydu. Victoria's Secret'ın Müslüman meleği Shanina Shaik, nazar boncuklu bileklik taktı.

Victoria Secret'ın müslüman meleği öyle bir şey paylaştı ki...

Hollywood dünyasında hızla yayılan nazar boncuğu modasına son olarak Victoria’s Secret’ın Müslüman modeli Shanina Shaik de bileklikleriyle uydu. Türkler'in nazara karşı korunmak için sıkça kullandığı nazar boncuğu modası, Hollywood dünyasında hızla yayılıyor. Rihanna, Paris Hilton, Jennifer Aniston ve Kim Kardashian derken şimdi de Victoria's Secret'ın Müslüman meleği Shanina Shaik, nazar boncuklu bileklik taktı.

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Victoria Secret'ın müslüman meleği öyle bir şey paylaştı ki...

Daha önceki bir röportajında "Bir Müslüman olarak doğdum ve öyle yetiştirildim" diyen modelin babası Pakistan ve Suudi Arabistan kökenli, annesi Litvanya asıllı Avustralyalı. Instagram hesabında 1 milyon takipçisi olan Shanina Shaik, önceki akşam da nazar boncuklu bilekliğini paylaşarak dikkat çekti. Bu arada sık sık hakkında Müslüman olduğuna dair söylentiler çıkan Lindsay Lohan da dün yaptığı instagram paylaşımının sonuna "Maşallah" diyerek bu iddiaları bir kez daha güçlendirdi.

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Victoria Secret'ın müslüman meleği öyle bir şey paylaştı ki...

SHANİNA SHAİK KİMDİR?: 11 Şubat 1991 Melbourne, Avustralya doğumlu Manken ve oyuncudur. Annesi Litvanyalı babası ise pakistanlıdır. Avusturalyada 8 yaşında modelliğe başlamıştır. Ülkesinde gerçekleşen güzellik yarışması ” Make Me A Supermodel “i ikincilikle bitirmiştir.

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Victoria Secret'ın müslüman meleği öyle bir şey paylaştı ki...

1.75 boyunda koyu kahverengi saçları ve ela gözleri vardır. Vücut ölçüleri 81-60-86’dır. Shanina Shaik aynı zamanda Victoria’s Secret meleğidir.

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