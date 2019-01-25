Victoria Beckham'la David Beckham boşanıyor mu?

Bir döneme damga vuran İngiliz eski futbolcu David Beckham (44) ile modacı eşi Victoria Beckham'ın 19 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıkları iddia edilmişti. The Guardian'ın hafta sonu ekine konuşan ve iddiaları yalanlayan Victoria Beckham şu ifadeleri dile getirdi:

"Yapılan asılsız haberler çok sinir bozucu olabiliyor bazen ama ilgilenmemeyi, duymamayı öğrendim. Çıkan tüm haberlerle PR ekibim ilgileniyor. İnsanlar özel hayatımı merak ediyor. Bu merak bazen lehime bazen de aleyhime işliyor. Yine de motivasyonumu düşürmesine müsaade etmiyorum!"