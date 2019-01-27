Victoria Beckham oğlunun aşkına ateş püskürdü! Oğlumun peşini bırak

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye de gelen ünlü şarkıcı Rita Ora'nın David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğulları Brooklyn Beckham ile geçen yıl aşk yaşadığı ortaya çıktı... İddiaları sonradan öğrenen Victoria'nın, aralarında 9 yaş fark olan çiftin ilişkisinden rahatsız olduğu belirtildi. İngiliz basını, Victoria'nın bu ilişkiyi bitirmek için elinden geleni yaptığı da iddialar arasında.
İngiltere’nin en popüler çifti David Beckham ve Victoria Beckham’ın 19 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham’ın dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora ile aşk yaşadığı iddiası İngiliz basınının gündemine oturdu. Çiftin 2017’de birbirlerine ateşli mesajlar gönderdiği ve birçok kez buluştuğunun ortaya çıkmasının ardından Victoria Beckham’ın adeta ateş püskürdüğü iddia edildi.
İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuşan Beckham’ın bir arkadaşı, “Victoria bu ilişkiden rahatsız oldu ve onaylamadığını söyledi. Victoria ve David, Brooklyn’i Rita’yı görme konusunda izin vermedi ve yasak getirdi. Brooklyn’i New York’a üniversite okumaya göndermeye karar verdiler. Amaçları Rita’dan uzaklaşmaktı” dedi.
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