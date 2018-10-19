Victoria Beckham ile 19 yıldır birlikte olan David Beckham'dan olay evlilik itirafı

Victoria Beckham ile 19 yıllık istikrarlı ve mutlu bir evliliğe sahip olan İngiltere'nin efsane futbolcusu David Beckham, Avustralya'da yayın yapan bir TV kanalına röportaj verdi. Beckham, eşi Victoria Beckham ile uzun süredir devam eden evliliği hakkında "Bu kadar uzun zaman evli olmak her zaman zor iştir" dedi.
Beckham, bu durumun zamanla biraz daha karmaşık hale geldiğini sözlerine ekledi. Dört çocuk babası olan Beckham, "Bazen küçük şeyler büyük fark yaratabiliyor" diye konuştu.
David Beckham, bunu çocuklarıyla birlikteyken çok daha iyi bir şekilde anladığını da belirtti.
Victoria Beckham da daha önce Vogue dergisine verdiği röportajda "Birlikte çok daha güçlüyüz" demişti.
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