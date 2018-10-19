Victoria Beckham ile 19 yıldır birlikte olan David Beckham'dan olay evlilik itirafı

Victoria Beckham ile 19 yıllık istikrarlı ve mutlu bir evliliğe sahip olan İngiltere'nin efsane futbolcusu David Beckham, Avustralya'da yayın yapan bir TV kanalına röportaj verdi. Beckham, eşi Victoria Beckham ile uzun süredir devam eden evliliği hakkında "Bu kadar uzun zaman evli olmak her zaman zor iştir" dedi.