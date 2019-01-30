Victor Moses Zenit maçlarında oynayacak mı?

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses’in, sarı-lacivertlilerin Zenit ile yapacağı karşılaşmalarda oynayıp oynayamayacağı büyük merak konusu olmuştu.

Chelsea’nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşaması maçlarında forma giyen Moses, kupa yönetmeliğine göre normalde ikinci turda Fenerbahçe forması giyemeyecekti. Ancak UEFA Avrupa Ligi yönetmeliğinde meydana gelen bir değişikliğin, Moses’in oynamasının önünü açtığı ortaya çıktı.

Böylelikle Victor Moses, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Zenit maçlarında sarı-lacivertli formayı giyebilecek.