Vicdansız sürücü dilenci çocuğa çarpıp kaçtı!

ŞANLIURFA-Siverek karayolunda trafik ışıklarında meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, ışıklarda araç sürücülerinden para dilenen 9 yaşındaki Ceaher El Ahmed ismindeki küçük kıza, ismi ve plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı.

İddiaya göre, araç sürücüsü yaralanan kızı olay yerinde bırakıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi üzerine, olay yerine 112 acil ekibi çağrıldı.

Kısa sürede kaza yerine gelen 112 acil ekibi, olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında yaralı çocuğu Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, Suriyeli çocuğa çarpan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.