Vicdansız baba, çocuğunu bagaja tıktı!

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, 2 buçuk yaşındaki çocuğunu yaramazlık yaptığı için bagaja tıkan babaya tepki yağdı.
Trafikte beklediği sırada aracından inen adam, 2 buçuk yaşındaki çocuğunu yaramazlık yaptığı için bagaja kapattı.
O ANLAR CEP TELEFONUYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ Başka bir araç sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
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