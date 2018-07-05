Vicdansız anne kumar oynarken minik oğlunu bakın ne yaptı!

Çin'de kumar oynadığı sırada kendisini rahatsız eden bir yaşındaki oğlunu üzerine oturduğu iskemlenin içine sokan anne, internet kullanıcıları tarafından büyük tepki topladı. Çocuğun ağlayarak sıkıştığı yerden çıkmaya çalışmasına rağmen anne, istifini hiç bozmayarak oyun oynamaya devam etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI Skandal görüntülerin çekildiği yerin bodrum katta yasadışı bir kumarhane olduğunu öğrenen polis ekipleri binaya baskın yaptı. Yapılan baskın sonucunda 12 kişi gözaltına alındı.İnternet kullanıcıların çok sert tepki gösterdiği anneyi bulmak için polis soruşturma başlattı.