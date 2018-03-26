Vicdanınız kurusun! Çırılçıplak çöpe attılar...

ADANA'da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöp atılan yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulundu. Bebeği gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Ahmet Sır (12) bir ev ile bahçe arasında kalan ve çöplerin atıldığı yerden ses geldiğini fark etti. Önce kedi sandı sonra bebek olduğunu anlayınca mahallenin kadınlarına haber verdi. Bebeğin yanına giden Şefika Tanırgan bebeği alıp Hanım Yalyanç'ın evine götürdü. Yalyanç çıplak olan bebeği hemen giydirdi. Bebeği polise teslim eden kadınlar gözlaşlarına boğuldu...