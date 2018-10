Veyis Ateş Kayseri'de kitapseverlerle buluştu

Habertürk'ün ünlü ekran yüzü Veyis Ateş, televizyon izleyici profilinin değiştiğini ifade ederek, TV yayıncılığının bu değişimin gerisinde kalmaya başladığını söyledi. İzleyicinin çeşitli mecralarda bu talebi açıkça dile getirdiğini ve kendileri için bunların önemli bir referans oluşturduğunu belirten Ateş, kitlenin artık daha seçkin içerik istediğini kulak verilmediği halde seyircinin alternatif iletişim kanallarına yöneldiğini söyledi.

Veyis Ateş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarında kitapseverlerle buluştu. Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarda konuşan Ateş, siyasi gündemin yoğunluğunun ekrana da sirayet ettiğini söyleyerek, programlarında hoşgörü ve uzlaşma kültürüne katkıda bulunmaya çalıştığını anlattı. Ateş şöyle konuştu:

"Günlük siyasi tartışmaların dışına çıkmaya çalışıyoruz. Akılda Kalanlar'ın ardında ciddi bir çalışma var aslında. Ekrana çıkan her isim çocukluğundan bugüne kadar yaşamının her evresini izleyiciyle paylaşıyor. Bunlar hakikaten çok özel çok kıymetli şeyler. Akılda Kalanlar'ın her programı geleceğin siyasetçilerine bir mektup aslında. Bu kıymeti bugün anlamayacağız belki ama yıllar sonra bunlar çok değerli şeyler olacak.

Biliyorsunuz bir programa daha başladık. Pazar günleri ekrana gelen "Büyük Sorular" yeni bir program olmasına rağmen ciddi bir seyirci kitlesine ulaştı. Bu programla günlük koşuşturmanın dışına çıkarak izleyiciyi tetikleyecek bir düşünceye ve düşünme eylemine sevk etmeye çalışıyoruz. Geri dönüşler hakikaten umut verici.

"İZLEYİCİ PROFİLİ DEĞİŞİYOR"

Hafta sonu Adana'da bir dizi etkinliğe katıldım. Bugün de Kayseri'ye geldim. RTÜK'ün bu konuda araştırmaları var. En önemlisi de dünya genelinde çok önemli iletişim araştırmaları var. İzleyicilerle buluştuğumda, bu değişimden kaynaklanan ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Artık insanlar gündelik siyasetten sıkıldığını görüyoruz. En büyük eleştiri de aynı kişilerin farklı televizyon kanallarında aynı şeyleri söyledikleri yönünde. Bu rahatsızlık açıkça dile getiriliyor. Bu bizim gibi yayıncılar için önemli bir referans. Evet televizyon eğer bu sese kulak vermezse izleyici kendisini farklı iletişim kanallarında buluyor."