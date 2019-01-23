Vestel Venus e4 çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

Vestel, akıllı telefon serisi Venus'ün giriş segmentinin yeni modeli e4'ü satışa sundu. Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 18:9 geniş ekranıyla dikkat çeken Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlük ve 5.5 inçlik ekranı ile geliyor.

13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Dahili FM radyosu ve çıkarılabilir arka kapağı bulunan Venus e4’te, gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi mevcut.

VENUS E4 ÖZELLİKLERİ VE FİYAT: Tavsiye edilen satış fiyatı 1199 TL olan Vestel Venus 4’ün teknik özellikleri ise şöyle: