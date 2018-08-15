Verilmiş sadakası varmış! Elektrik akımına kapıldı trafoda mahsur kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firma işçisi, elektrik akımına kapıldığı direkte mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçiyi direğin tepesinde mahsur kaldığı yerden indirdi.

Manavgat-Alanya arası D-400 karayolu üzeri Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkiinde akılalmaz bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firmanın işçisi Emrah B. kontrolsüz olarak çıktığı trafoda bir anda elektrik akımına kapıldı.Mücize eseri ölümden kıl payı kurtulan Emrah B, Yerden yaklaşık 10 metre yüksekte direkte yarı baygın halde mahsur kaldı. Arkadaşlarını gören diğer işçiler hemen yardıma koştu ancak direkte elektrik olma ihtimali sebebiyle yukarı çıkamadı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 8

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelinceye kadar yarı baygın halde elektrik direğinin tepesinde kalan Emrah B. direkteki elektrik kesildikten sonra kurtarma ekipleri tarafından sepetli merdivene alınıp aşağı indirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 8

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ: Emrah B.’nin beraber çalıştığı kardeşi ve çalışma arkadaşları güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Firma yetkilileri ise olayın işçilerin trafoda elektrik olup olmadığını kontrol etmeksizin direğe çıkarak bağlantı yapmaya kalkmalarından kaynaklandığını söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 8