Vergi rekortmenleri açıklandı İlk sırayı alan isim şaşırttı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2017 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi yıllık Gelir Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2018 yılı mart ayında 3 milyon 486 bin 592 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir Vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon 779 bin 509 lira matrah beyan edilirken, beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon 779 bin 513 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla Gelir Vergisi beyan eden mükellef listesinde ilk sırada haziran ayında vefat eden ENKA Şirketler Grubu Onursal Başkanı Şarık Tara yer aldı. Şarık Tara'ya 2017 yılı için 53 milyon 583 bin 488 lira vergi tahakkuk ettirildi. ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi’nde haziran ayında hayatını kaybetmişti. 88 yaşındaki iş insanı organ yetmezliği tedavisi görüyordu.

Kurumlarda ilk sırada Merkez Bankası var

Kurumlar Vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sırada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı. Geçen yıl için 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen Merkez Bankası, Türkiye'nin Kurumlar Vergisi rekortmeni oldu.