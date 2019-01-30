  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vergi müfettişleri rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Vergi müfettişleri rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İSTANBUL'da kontrole gittikleri reklam şirketinde buldukları eksikler karşılığında ceza kesmemek karşılığında 250 bin lira rüşvet istedikleri iddia edilen 4 vergi müfettişi ile onlara yardım eden biri mali müşavir kadın toplam 6 kişi film gibi operasyonla gözaltına alındı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 30-01-2019 08:51 - Güncelleme: 30-01-2019 08:51

Polisin 2 aylık çalışması sonucu bir kafeteryada vale, garson ve müşteri kılığına giren polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye'de bulunan bir reklam şirketine giden vergi müfettişleri yaptıkları incelemede muhasebe kayıtlarında bir defterin eksik olduğunu görerek tutanak tuttu. Polis kayıtlarına göre bir süre sonra işyeri sahibine ulaşan N.T. adlı kişi vergi müfettişlerini tanıdığını aracılık yaparak büyük bir cezadan kurtarabileceğini söyledi. N.T. bir kaç gün sonra tekrar arayarak 250 bin lira karşılığında sorunun çözüleceğini iş yeri sahibi Y.E.'ye bildirdi.

İŞYERİ SAHİBİ RÜŞVETÇİLERİ ŞİKAYET ETTİ
İş yeri sahibi Y.E., Maliye Bakanlığına başvurarak kendisinden rüşvet istendiğin bildirdi. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, durumdan savcılıkta haberdar edildi. Savcılık talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

RÜŞVET PAZARLIĞI YAPILDI
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin gözetiminde sürdürülen sözde pazarlıklar sonucu şüphelilerin istediği 250 bin liralık rüşvet pazarlıkla 50 bin lira indirildi. Polis operasyon için düğmeye basarken işyeri sahibi Y.E. olaya aracılık yapan N.T. ile Maltepe'de bir kafeterya da buluşarak seri numaraları alınmış 50 bin lirayı teslim etti.

KAFETERYA DA FİLM GİBİ OPERASYON
Aracı N.T. parayla birlikte kafeteryadan ayrılarak 10 dakika otomobiliyle dolaşıp başka bir kafeteryada vergi müfettişlerinden H.K. ile buluştu. Polis şüphelilerin buluştuğu kafe de geniş güvenlik önlemleri aldı. İşyerinde çalışan garson ve valelerin yerini şüpheliye fark ettirmeden polis memurları aldı. Bazı polis memurları da işyerine müşteri gibi girerek masalara yerleşti. Bir süre oturan şüpheliler daha sonra parayı teslim etmek için dışarı çıktı. Para alışverişi sırasında harekete geçen polis ekipleri vergi müfettişi H.K. ile aracı N.T.'yi gözaltına aldı.

DİĞERLERİ DE YAKALANDI
Polis olayla ilgili sürdürdüğü operasyonda kimliklerini tespit ettiği diğer şüpheliler Mali müşavirlik yapan A.H.K. ile vergi müfettişleri E.D., M.A. ve M.K.'yı da olayla ilgili gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vergi müfettişleri rüşvet alırken suçüstü yakalandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • gencoglu 30 Ocak 2019 10:28 dikkat ediyorum gümrüklerde maliyelerde vergi dairelerinde çalışan memurların mali durumu çok iyi oluyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro