  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık açıklayacak

Vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık açıklayacak

Vergi daireleri, 250 bin lira ve üzerinde vergi borcu veya cezası bulunan mükellefleri, 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında ilan edecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-07-2018 12:19 - Güncelleme: 09-07-2018 12:19

Maliye Bakanlığınca, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar açıklanacak.

Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık, bu yıl açıklanacağı kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanını 17 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asmak suretiyle, 24 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapacak.

Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Söz konusu açıklamada, 31 Aralık 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran 2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan ve açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalarla 1 Haziran 2017-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında kesinleşenler dikkate alınacak.

Tebliğde belirtilen ilgili kanunlara göre uzlaşma başvurusunda bulunmuş veya başvurusu kabul edilmiş, taksitlendirilen, yapılandırılan, yapılandırılması devam eden alacaklar, açıklama kapsamına alınmayacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Vergi borcu olanlar dikkat! Bakanlık açıklayacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro