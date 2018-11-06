Veresiye yakıt istedi, görevliyi bıçaklayıp kaçtı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yakıt istasyonunda veresiye yakıt isteyip, iş yeri önüne tuvaletini yapan şahıslar çalışanlara dehşeti yaşattı. Şahıslardan biri tuvaletlerini yaptıkları sırada kendilerini uyaran pompacıyı 5 ayrı yerinden bıçaklarken, korku anları kameraya yansıdı.Olay, D-100 Karayolu Erenler ilçesi Büyükesence mevkiinde bulunan bir yakıt istasyonunda yaşandı.

F.T., Ş.T ve 2 arkadaşlarının bulunduğu grup otomobille gece saatlerinde istasyona geldi.Pompanın yanına yanaşan şahıslar görevliye "Yakıt koyar mısın, parasını sonra vereceğim" diyerek yakıt istedi.

Görevli ise bu talebi reddedince aşağıya inen 2 kişi, istasyonun tuvaletine yöneldi. Kapının kapalı olduğunu gören şahıslar, istasyonun önüne tuvaletlerini yaptı. Bu sırada yanlarına gelen istasyon görevlisi Ş.T, alkollü olduğu öğrenilen şahısları uyardı. Ş.T., uyarıları dikkate almayan şahısları tekme ve yumruk atarak uzaklaştırmak istedi.

Pompacıya tekme ve yumruklarla karşılık veren şahıslardan F.T. üzerindeki bıçağı çıkarıp akaryakıt istasyonu görevlisi pompacı Ş.T.'yi defalarca bıçakladı. Saldırganlar araca binip kaçarken 5 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Ş.T. hastaneye kaldırıldı. Ş.T'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.