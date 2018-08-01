Venom'un yeni fragmanı yayınlandı!

Filmin başrol oyuncusu olan Tom Hardy, kendi Instagram hesabı üzerinden yayınladığı görseller ile hayranlarının heyecanını stabil tutmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni fragman ile sonunda daha fazla bilgiye erişebiliyoruz.

Yayınlanan yeni fragmana baktığımızda nihayet Venom'un yüzünü gösterdiğine şahit oluyoruz. Simbiyot'un dünyaya düşmesi, yapılan deneyler ve en sonunda Eddie Brock ile bütünleşmesine dair sahnelere bu yeni fragmanda yer verilmiş.

Yeni fragmanın ilk fragmana göre çok daha oturaklı olduğunu da söyleyebiliriz. Fragmanın en ilginç sahnesi ise şüphesiz Venom ve Eddie arasında geçen diyaloglar.

Eddie'nin yayınlanan ilk fragmanda "Kalmak istiyorsan sadece kötülere zarar vermeliyiz" sözlerine karşın Venom'un "Ne istersek onu yapabiliriz" sözlerini duymuştuk. Ancak yayınlanan son fragmanda işler biraz daha farklılaşmış. İkili beraber ortak işi yürütüyorlarmış izlenimi vermedi değil.

Marvel'ın en sevilen anti karakterlerinden biri olan Venom'un hikayesini göreceğimiz Venom filmi, 5 Ekim 2018'de gösterime girecek.

Filmde Tom Hardy'yi Eddie Brock rolünde göreceğiz ve ünlü aktöre Woody Harrelson, Riz Ahmed gibi önemli isimler de eşlik edecek.

Kaynak: Teknolojioku