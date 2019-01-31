Venezuelalı muhalif lider Guaidó'dan Maduro'yu kızdıracak açıklama

VENEZUELA'da muhalif lider Juan Guaidó'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana ülkede sular durulmuyor.

Ekonomik sorunlar nedeniyle üç milyon kişinin göç ettiği ülkede mevcut Devlet Başkanı Maduro, diktatörlükle suçlanıyor. Son zamanlarda artan şiddet olayları ile de ülkede gerginlik tırmanıyor.

Tüm bunların yanında ABD destekli muhalif lider Guaido New York Times'ta bir yazı kaleme aldı. Muhalif lider makalesinde şu ifadeleri kullandı: "Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Ordu'nun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir."

ORDUYA AF

Makalede ayrıca, muhalefetin "insanlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş" bütün silahlı kuvvetler üyelerine af önerdiği belirtildi. Öte yandan Devlet Başkanı Nicolas Maduro geçtiğimi günlerde ordunun kendisinden yana olduğunu ifade etmişti.

MADURO GAYRI MEŞRU

Juan Guaidó Ulusal Meclis'in Başkanı olarak, Venezuela Anayasası'nın devlet başkanının gayrı meşru olduğu durumlarda, kendisini geçici devlet başkanı atama yetkisi verdiğini söylüyor.

Ancak Venezuela Yüksek Mahkemesi Juan Guaidó'nun ülkeden çıkışını yasakladı ve banka hesaplarını dondurdu.

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