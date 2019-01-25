Venezuela’daki olaylarda 268 gözaltı! Resmi açıklamalarda ölü sayısı yok

Venezuela'da hafta başından bu yana düzenlenen protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 268 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Muhalif kaynaklar ise 364 kişinin gözaltına alındığını, 26 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Venezuela’daki olaylarda 268 gözaltı! Resmi açıklamalarda ölü sayısı yok

İçinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizi uzun süredir aşamayan Latin Amerika ülkesi Venezuela’da muhaliflerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmediklerini açıklamalarının ardından başlayan gerginlik devam ediyor.

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Venezuela’daki olaylarda 268 gözaltı! Resmi açıklamalarda ölü sayısı yok

268 GÖZALTI: Hükümete yakın medya kuruluşu Ultimas Noticias’ta yayımlanan habere göre, Doğu Bölgesi Stratejik Savunma Birimi Komutanı William Serantes Pinto, bu hafta meydana gelen olaylarda şiddete karışan 268 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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Venezuela’daki olaylarda 268 gözaltı! Resmi açıklamalarda ölü sayısı yok

Pinto, eyaletlerden Anzoatequi’de 35, Monagas’ta 75, Sucre’de 158 kişinin kamu malı ve düzenine zarar vermekten gözaltına alındığını kaydetti.

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Venezuela’daki olaylarda 268 gözaltı! Resmi açıklamalarda ölü sayısı yok

Ülkede hükümete karşı duruşuyla tanınan ve hukuki çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından Foro Penal’in (Ceza Divanı) sosyal medya hesabından yayımladığı bilgi notunda ise muhaliflerin düzenlediği ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği miting sonrasındaki protestolarda 320 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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