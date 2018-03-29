Venezuela'da önce isyan sonra yangın: 68 ölü

Venezuela'da, bir mahkumun polisi bacağından vurması sonucu çıktığı iddia edilen polis merkezindeki ayaklanmada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 68 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela'da önce isyan sonra yangın: 68 ölü

Derin ekonomik krizle çalkantılı yıllar geçiren Güney Amerika ülkesi Venezuela’da, bu kez bir cezaevi faciaya sahne oldu. Venezuela'da bir polis merkezindeki mahkumların başlattığı ayaklanmada, ilk gelen bilgilere göre 68 kişi hayatını kaybetti. Nedeni hakkından henüz resmi bir açıklama yapılmayan ayaklanma, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da meydana geldi. Olayların bir mahkumun polisi bacağından vurması sonucu başladığı iddia edildi.

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Venezuela'da önce isyan sonra yangın: 68 ölü

Hayatını kaybeden 68 kişi arasında, yakınlarını ziyarete gelen kadın ve çocukların da olduğu gelen bilgiler arasında. Mahkum yakınları polis merkezine gelerek bilgi almaya çalıştı. Bu sırada çıkan olaylara polis biber gazıyla müdahale etti. Cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğu ve benzer ayaklanmaların sıklıkla yaşandığı ülkede, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle cezaevleri yıllardır ıslah edilemiyor.

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Venezuela'da önce isyan sonra yangın: 68 ölü

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Venezuela'da önce isyan sonra yangın: 68 ölü

İşte faciadan kareler...

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