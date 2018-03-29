Venezuela'da önce isyan sonra yangın: 68 ölü

Derin ekonomik krizle çalkantılı yıllar geçiren Güney Amerika ülkesi Venezuela’da, bu kez bir cezaevi faciaya sahne oldu. Venezuela'da bir polis merkezindeki mahkumların başlattığı ayaklanmada, ilk gelen bilgilere göre 68 kişi hayatını kaybetti. Nedeni hakkından henüz resmi bir açıklama yapılmayan ayaklanma, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da meydana geldi. Olayların bir mahkumun polisi bacağından vurması sonucu başladığı iddia edildi.