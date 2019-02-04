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Venezuela Merkez Bankası’nda kriz Maduro'nun emileri yok sayılıyor

Venezuela Merkez Bankası’nda kriz Maduro'nun emileri yok sayılıyor

Venezüela’daki altın rezervinin tutulduğu Merkez Bankası çalışanlarının küçük çapta isyanlar çıkardığı ve önemli banka işlemlerini imzalamayı reddettikleri ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 17:06 - Güncelleme: 04-02-2019 17:06

Siyasi krizle boğuşan Venezuela'da bu durum devlet memurlarına da yansıdı. Bloomberg’in Merkez Bankası içersindeki kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, bazı çalışanların üst yönetimden gelen emirleri yerine getirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz Cuma kendilerine 'erken emeklilik' teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Banka içindeki çalışanların da belli banka operasyonlarını yerine getirme ve imzalama konusunda hoşnutsuz davrandıkları; bunun da tepkilere neden olacağı gerekçesiyle endişenlendikleri ifade edildi.

Habere göre banka çalışanları arasında artan iş yükü ve maaşlardaki düzenlemelerin yapılmaması şikayetleri nedeniyle protestolar yükseliyor

DEVASI İŞLEM TALEPLERİ REDDEİLDİ
Geçtiğimiz haftalarda Devlet Başkanı Maduro’nun 1.2 milyar dolar değerindeki altını İngiltere Bankası’ndan yurda geri gönderme ve 20 ton altını nakit para karşılığında yurtdışına çıkarması talepleri reddedilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 17:30 Bana gore Maduro ulkesinde kan dokulmesini onlemek icin herseyi yapiyor fakat ABD ye satilmis muhalifler kan dokulmesini kendi halkina birbirine vurmdurmak icin ic savasin cikmasini istiyiyor Maduronun yerinde baskasi olsaydi coktan ic savasi cikarttirirdi vede muhalif lideri ipe cekerdi Saygilarimla Kenan Demir

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