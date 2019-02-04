Venezuela Merkez Bankası’nda kriz Maduro'nun emileri yok sayılıyor

Siyasi krizle boğuşan Venezuela'da bu durum devlet memurlarına da yansıdı. Bloomberg’in Merkez Bankası içersindeki kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, bazı çalışanların üst yönetimden gelen emirleri yerine getirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz Cuma kendilerine 'erken emeklilik' teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Banka içindeki çalışanların da belli banka operasyonlarını yerine getirme ve imzalama konusunda hoşnutsuz davrandıkları; bunun da tepkilere neden olacağı gerekçesiyle endişenlendikleri ifade edildi.

Habere göre banka çalışanları arasında artan iş yükü ve maaşlardaki düzenlemelerin yapılmaması şikayetleri nedeniyle protestolar yükseliyor

DEVASI İŞLEM TALEPLERİ REDDEİLDİ

Geçtiğimiz haftalarda Devlet Başkanı Maduro’nun 1.2 milyar dolar değerindeki altını İngiltere Bankası’ndan yurda geri gönderme ve 20 ton altını nakit para karşılığında yurtdışına çıkarması talepleri reddedilmişti.