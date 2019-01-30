Venezuela lideri Nicolas Maduro öyle bir açıklama yaptı ki öldürülecek!

Venezuela'da gayrimeşru başkanla darbe girişiminde bulunan Trump, bir hafta geçmesine rağmen hala Maduro'dan kurtulamadı. Ordunun destek verdiği Maduro için ABD'nin 'suikast' planı olduğu iddia ediliyor. Bunu dünyaya duyuran da bizzat Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldu. Maduro bugün yaptığı açıklada, ABD Başkanı Donald Trump'ın öldürülmesi için Kolombiya hükümeti ve ve mafyaya emir verdiğini söyledi.

Kendilerine yönelik yaptırımların ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un en çılgınca kararlarından biri olduğunu ifade eden Maduro, yetkililerin ülkenin ekonomisinin istikrarı için büyük çaba gösterdiğini vurguladı.

Maduro, kendilerine yönelik yaptırımların yasadışı olduğunu göstereceklerini, borçlarını ödeyeceklerini ve bu ekonomik mücadeleyi kazanacaklarını söyledi.

Kendilerine büyük destek veren Rus lider Putin’e minnettar olduklarının altını çizdi. Muhaliflerle diyaloga açık olduğunu belirten Venezualalı lider, ülkenin ordusunun hâlâ kendilerine sadakatle bağlı olduğunu ifade etti.

VENEZUELA'DA YAŞANANLAR

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Türkiye, Rusya, Meksika, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

Venezuela'da iç savaş çıkardı kimdir bu kendini başkan ilan eden Juan Guaido?