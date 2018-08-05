Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi! Kim yaptı?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Venezuela’nın Ulusal Muhafız Ordusunun başkent Caracas’taki 81. kuruluş töreninde yaptığı konuşma televizyonlarda canlı yayımlandığı sırada suikast girişimi yaşandı. Bomba yüklü drone ile yapılan suikast girişimirden Maduro yara almadan kurtulurken, 7 asker yaralandı. Saldırıyla ilgili bazı kişiler gözaltına alındığı açıklandı.

törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendiği, saldırıda Maduro'nun yaralanmadığı bildirildi. Maduro, saldırı girişiminin ardından yaptığı açıklamada bazı kişilerin yakalandığını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki törende konuşma yaptığı esnada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda Maduro'nun yara almadığını belirtti. Droneli saldırı sırasında Maduro'nun korumaları çelik kalkanlarla Maduro'yu koruma altına aldı.

İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını açıkladı. Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan seçimleri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN BANA BİR SUİKAST GİRİŞİMİ DÜZENLEDİLER"... Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." dedi.

SALDIRGANLAR BOGOTO VE MİAMI ASILLI... Şu ana kadar toplanan delillerin, saldırının "aşırı sağcı"lar tarafından yapıldığını gösterdiğini belirten Maduro, saldırganların Bogota ve Miami ile bağlantılı olduklarını söyledi. "Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı." diyen Maduro, daha fazla detay vermedi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello da Twitter paylaşımında, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "Seçimleri kazanamayan sağcılar, toplu alanlarda şiddeti sürdürmede ısrarcı." değerlendirmesinde bulundu.

SALDIRIYI ÜSTLENDİLER... Öte yandan, kendilerine "T-shirt Giyen Askerler" adını veren grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlendi. Daha önce adı duyulmayan grup hakkında detaylı bilgiye ulaşılamadı.

GEÇEN YIL DA EL BOMBALI SALDIRI... Venezuela'da geçen yıl eski polis memuru Oscar Perez, kaçırdığı polis helikopteriyle Yüksek Mahkeme ve İçişleri Bakanlığı binalarına el bombalarıyla saldırı düzenlemişti.