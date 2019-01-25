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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'kukla' çıkışı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'kukla' çıkışı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen 2019 adli yıl açılışında konuştu. ABD desteği ile kendini Başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya 'kukla' dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 11:20 - Güncelleme: 25-01-2019 11:20

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta bulunan Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen 2019 adli yıl açılışında, ülkesinde yaşanan kargaşayı değerlendirdi.

Venezuela’nın ABD’deki büyükelçiliğini kapatma kararı aldığını duyuran, ülkenin bütün diplomatik personeli de geri çağırdıklarını söyledi.

Diplomatik personellerin Cumartesi günü geleceklerini belirten Maduro "Anayasa'ya aykırı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan eden bir kuklayı iş başına getirerek Venezuela’ya müdahale etmek istiyorlar" dedi.

YARGIYI GÖSTERDİ
Konunun artık yargı elinde olduğunu kaydeden Maduro şu ifadeleri kullandı:  "Artık bu konu yargının elindedir. Benim yetkimi aşar, ben devlet başkanı olarak sadece şikâyet etmekle yükümlüyüm. Ben ülkemi dünyanın ve halkın önünde yönetmekle, orduya başkomutanlık yapmakla yükümlüyüm.

Devlet Başkanı olarak diyorum ki Venezuela’da hukuk olsun. Hukuk olsun ki barış olsun, demokrasi olsun ve bu sosyal hukuk devletine saygı duyulsun. Bizim elimizde cumhuriyet de vatan da kaybetmez”.

PUTİN'LE NE KONUŞTU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüştüklerini ve ‘Rusya’nın değişmez desteğine’ de sahip olduklarını belirten Maduro, yaptığı görüşmede konuşulanları yargıçlara ve halkına da anlatmak istediğini söyleyerek şunları aktardı:

“Putin bana olayları nasıl yorumladığımı sordu. Ben de ona 'Venezuela’da ABD’deki emperyalizmin temsilcisinin idaresinde çok büyük bir provokasyon yapılıyor' dedim. Sanırım artık dünyada, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’da ‘De Facto’ ve anayasa aykırı bir hükümeti iş başına getirmeye çalıştığını, Venezuela halkına karşı bir darbe yapmaya çalıştığını bilmeyen yok"

ÇILGIN TRUMP
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu başkan olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'a de seslenen Madura Trump için Dünyanın polisi olduğu ve Latin Amerika’yı yönetebileceği yönündeki çılgın düşüncesiyle Donald Trump” dedi.

Maduro, ayrıca Meksike ve Uruguay hükümetlerinden de Venezula’da siyasi bir diyalog için arabuluculuk teklifi aldıklarını ve kendisinin de buna açık olduğunu ifade etti.

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