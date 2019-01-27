Venezuala'da iç savaşın ayak sesleri! Seçim olmazsa...

Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçileri ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido yanlıları, başkent Caracas'ın ayrı bölgelerinde gösteri düzenledi.İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) destekçileri, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylarda hafta başında yakılan Robert Serra Kültür Merkezi’nin önünde toplandı.
Başkentin yoksul semtlerinden La Pastora’daki merkezin yanan kısımlarının hala temizlenmediği göze çarparken gösteriye katılan bölge sakinleri için küçük bir konser ve perde oyunları düzenlendi.AA muhabirine konuşan mahalle sakini Lui Silvera, ülkesine ekonomik savaş açıldığını, muhalefetin de “yolunu kaybettiğini ve ne yaptığını bilmediğini” belirtti.
Silvera, “Venezuela muhalefeti ülkede savaş çıkarmak istiyor ama biz barış, aşk ve mutluluk insanıyız. Biz devrimciler vatanseveriz ve biz devlet başkanı aramıyoruz. Çünkü zaten seçtik. Bu devrim geri döndürülemez. Ekonomik durum düzeltilebilir. Burada dolar bir günde üçe katlıyor berbat bir ekonomik savaş var ama adım adım kazanacağız.” dedi.
DIŞARIDAN GELENLER GENÇLERİ TAHRİK EDİYOR: La Pastora Meclis Üyesi Reinaldo Simancas da mahalledeki şiddet olaylarına dikkat çekerek bölgeye dışarıdan gelen kişilerin mahallenin çocuklarını vandallık yapmaya teşvik ettiğini belirtti.Ülkedeki ekonomik durumun iyi olmadığını kabul eden Simancas, Venezuelalıları tartışmaya, farklılıklara saygı duymaya çağırdı.
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