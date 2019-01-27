Venezuala'da iç savaşın ayak sesleri! Seçim olmazsa...

Silvera, “Venezuela muhalefeti ülkede savaş çıkarmak istiyor ama biz barış, aşk ve mutluluk insanıyız. Biz devrimciler vatanseveriz ve biz devlet başkanı aramıyoruz. Çünkü zaten seçtik. Bu devrim geri döndürülemez. Ekonomik durum düzeltilebilir. Burada dolar bir günde üçe katlıyor berbat bir ekonomik savaş var ama adım adım kazanacağız.” dedi.