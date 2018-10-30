Venedik'te sel... Sokaklar sular altında kaldı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'de son 10 yılın en şiddetli sel olayını yaşıyor. Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle sokakların büyük bir bölümü sular altında kaldı. Kentin toplu taşıma aracı olan kanal tekneleri de uzun süre hizmet veremedi. Kentin dörtte üçü sular altında kaldı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre Venedik Belediyesi, güçlü rüzgârların etkisiyle kentteki su seviyesinin yükselmesine alışkın.
Ancak yaşanan son su baskını 2008'den bu yan görülmüş olan en şiddetli sel olarak nitelendirdi
Venedik'in toplu taşıma aracı olan kanal tekneleri de Pazartesi günü uzun süre hizmet veremedi.
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