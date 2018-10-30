Venedik'te sel... Sokaklar sular altında kaldı

İtalya'nın kanallarıyla ünlü turistik kenti Venedik'de son 10 yılın en şiddetli sel olayını yaşıyor. Yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle sokakların büyük bir bölümü sular altında kaldı. Kentin toplu taşıma aracı olan kanal tekneleri de uzun süre hizmet veremedi. Kentin dörtte üçü sular altında kaldı.